中華航空機師染疫風暴擴大，華航稍早宣布，除嚴格遵照防疫指引，先前已執行的分區辦公，5月起擴大至華航園區各單位，減少人員接觸、降低傳染風險。機組員今日起也朝機組員返台居家檢疫處所一人一戶的方向進行，並依機組員需求安排檢疫旅館，後續將依疫情指揮中心政策滾動調整。

華航表示，以更嚴謹的態度檢視每個防疫環節及管理作業，並依指揮中心評估建議，28日起朝機組員返台居家檢疫處所一人一戶的方向進行，並依機組員需求安排檢疫旅館，後續將依指揮中心居家檢疫政策滾動調整。

華航要求各外站及地勤代理人員務必落實防疫措施，所有空地勤與代理商人員進入航機必須佩戴口罩及必要防護裝備，減少地勤代理商進入機艙的流程，維護機組員安全。

機師擴大採檢作業及施打疫苗方面，符合第3順位的空勤組員及機務、貨運、機場服務等一線地勤員工，已陸續在公司設置的疫苗接種站完成施打。華航強調，組員有任何防疫諮詢，都可以透過健康自主管理系統及防疫專線詢問。

華航表示，公司加強宣導衛教資訊，提醒所有員工在辦公場所佩戴口罩及勤洗手，注意自身健康狀況，所有辦公區域、航機、車輛、檢疫居所、採檢及疫苗接種站等，均持續加強消毒範圍及增加清消頻率。

(中時 )