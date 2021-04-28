華航機師染疫連環爆，至今感染源不明，引起各界擔憂。國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外之音」節目主持人李明璇認為，民進黨政府應該拿出魄力，別讓防疫再出包，她還痛陳近來民進黨政府荒腔走板的表現指出，面對防疫出現破口，民進黨仍持續動用網軍對人民洗腦、禁言，且對「後疫情經濟復甦」毫無計畫，並呼籲指揮中心強化危機意識。

李明璇今(28日)在臉書上表示，當風暴圈逐漸擴大，感染源不明前，人們更需要政府拿出魄力，別再讓防疫出大包了。她指出，已有好長一段時間，政府對防疫表現洋洋自得，進萊豬餵國人、打壓藻礁公投、追殺潘忠政，而買不到輝瑞疫苗卻瞎說是我們棄單。

李明璇質疑，全世界都已開打疫苗，我們的政府卻對「後疫情經濟復甦」毫無計畫，甚至衛福部長陳時中還心心念念，想去選台北市長。她也列舉最近的新聞事件指出，有黨證的可以拿標案、有黨證的還能向警局興師問罪、連謝長廷都敢輕易出賣台灣，媚日，跪日，踐踏自己的國家，且竟然連總統都出來為「助日代表」背書！

李明璇直言，對於荒腔走板的執政表現，民進黨政府卻始終包庇這一切，持續用網軍打科技戰，「繼續用人民納稅錢 洗你腦、禁你言，還餵你吃萊豬」，而國內的防疫早就漏洞百出，最近出包的個案，都是來自防疫政策失當所造成的疏失請指揮中心強化危機意識，以免台灣落入魔鬼設下的陷阱裡。

(中時新聞網)