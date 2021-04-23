法國女性黛博拉15 年前因憂鬱症輕生，導致雙腳與右臂截肢，2年前她成為法國首位裝上仿生義肢的病患。她近日出書分享與憂鬱症、殘疾奮鬥的心路歷程：「生命堅強勝過一切」。

15年前黛博拉（Priscille Deborah）在影視製作產業工作，有趣的職業、房子、丈夫與肚子裡的孩子，「我擁有一切令人幸福的事物，但我並不幸福」。

因為幾年前喪失親弟弟的傷痛與產後憂鬱症，面臨崩潰的她，選擇輕生並跳下巴黎地鐵月台。雖然幸運逃過一劫，卻也失去了雙腿與整隻右手臂。

但自2018年10月開始，黛博拉裝上了「鐵手」，也就是仿生手臂，成為全法國第一位使用仿生手臂的女性。2018年底，一名13歲的法國少年也裝上了3D列印的輕型仿生手臂。

黛博拉在接受法國電視一台（TF1）訪問時，回憶起當初在病床上，病痛和憂鬱纏身，「感覺自己像隻蚯蚓，眼前一片茫然」。

等到憂鬱症治療完成以及截肢傷口不再那麼痛之後，黛博拉開始在醫院結交朋友，而這些人，徹底改變了她的生命。

例如一名看護員，「從不用憐憫的態度對我，這讓我接受了自己的狀態。對他來說，即使我身體有殘疾，卻仍有很多資產可以分享」。

黛博拉說：「之後我又認識了其他被截肢的女性，她們照樣歡笑、打鬧，讓我很驚訝。其中一人跟我說，『不是少了一隻腳，我就不能夠享受生活！』這時我了解，我發現過去一直把殘疾當作藉口，讓自己成為受害者，我應該把殘障與憂鬱分開。這是一個轉捩點，隔天我就去找義肢了。」

仿生手臂以及意外後的遭遇讓黛博拉彷彿重獲新生，她因此出版「創造的人生」（Une vie a inventer，暫譯）一書向讀者分享心路歷程，並鼓勵面對挫折的朋友。

透過美國2004年開發的「目標肌肉斷肢神經轉植技術」（Targeted Muscle Reinnervation, TMR），她的仿生手臂能接收由大腦發出的指令。這項技術能重新連結斷肢完好的神經與肌肉，從此黛博拉想要做什麼動作，義肢就能執行。此外，她也能張開及合上手掌，完成如撕開食物封膜這樣精細的動作。

但要獲得仿生手臂的代價也不小，除了要承受5個小時的手術，帶著3公斤的碳原料義肢，以及2年密集的復健。此外，它要價16萬歐元，而健保只能補助3萬歐元。但對黛博拉來說，這一切都值得。

「殘疾，也是許多認識、分享與團結的故事」，因此她和朋友發起網路募款活動，募集超過2萬歐元，捐助有需要的人。

黛博拉目前致力於推動少數與殘疾族群的社會融入，「我們殘疾人士也能擁有工作、職業。不是因為我們是殘障所以不能性感、有小孩」。

黛博拉用書寫展示了任何事情都有希望的可能，生命堅強勝過一切。費加洛報最後寫道，「在這令人沮喪的時刻，這樣的訊息是再好不過了」。

(中央社)