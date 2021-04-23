受累於對中國管控大宗商品價格以抑制通貨膨脹的擔憂，加上投資者在一輪大漲後獲利了結，致周四英國金屬交易所(LME)期銅價格下跌。

分析師表示，自2月初以來，LME銅價上漲了20%，引發投資者獲利了結，導致銅價下滑，另外，因市場預期來自電動車和再生能源電網將令銅的需求增加；不過，來自工業行業的買氣疲軟，以及最近中國發出將採取行動，以管控大宗商品價格來抑制通貨膨脹的警告，令銅價最近的漲幅受限。

終場周四(4/22)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌154美元，報每公噸26,785美元；期鎳下跌136美元，報每公噸16,063美元；期鋅上漲7.5美元，報每公噸2,822.5美元；期鋁下跌1.5美元，報每公噸2,363美元；期銅下跌44美元，報每公噸9,401美元；期鉛上漲25.5美元，報每公噸2,049美元。(商品行情網)

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