路透援引消息人士報導，美國總統拜登將提出一項對美國富人加稅的計畫，為兒童照護、普及學前教育和勞工帶薪假等重大投資案籌措約1兆美元資金，這項計畫將包括投資收益稅有史以來最大幅度的調升。

這將是拜登政府全面改革美國稅制之計畫的一部分，讓富人和大企業支付繳納更多的稅金，並為拜登遠大的經濟發展計畫買單。

消息人士表示，這項提案將要求最高邊際所得稅（marginal income tax）稅率從37%提高至39.6%，並提議對收入超過100萬美元者的資本利得稅稅率提高近1倍，達到39.6%。

這將是美國自1920年代以來最高的投資收益稅率，而此稅最大的來源就是美國富人。在二戰之後，美國這個稅率未曾超過33.8%。

再加上為「歐巴馬健保」挹注資金的3.8%投資收益稅率，則美國的投資收益稅將升至43.4%。

雖然調升富人稅與資本利得稅是拜登競選時的主要政見之一，但這個在周四下午傳出的消息仍然引爆了華爾街賣壓，終場美股三大指數均下挫近1%。

對沖基金Great Hill Capital LLC董事長Thomas Hayes表示，如果該提案有機會通過，美股將崩跌2,000點。

不過，任何加稅的措施都必須經由國會批准，有些人認為此案要獲得美國國會通過並不容易。拜登的民主黨只在國會掌控些微多數席位，而向來反對加稅的共和黨不太可能給予支持。目前尚不清楚加稅案是否將獲得國會民主黨人的一致支持，對於兩黨各擁有50個席位的參議院而言，這點至關重要。

消息人士表示，相關細節將於下周公布，會在拜登下周三於國會發表演說之前披露。在此之前，計畫細節仍有可能變動。消息人士表示，白宮官員正在討論其他可能納入的加稅措施，例如限制富人的稅賦抵減或提高遺產稅（estate tax）。此前拜登已一再承諾，不會對年所得低於40萬美元的家庭加稅。

白宮新聞發言人薩琪（Jen Psaki）表示，總統將在國會演說中討論其「美國家庭計畫」，但未就任何相關細節發表評論。

薩琪表示拜登政府尚未敲定籌款計畫，並強調政府讓富人和企業為新計畫付出的決心。她並表示，拜登與其經濟團隊並不認為這些措施將對美國的投資造成負面影響。

(時報資訊)