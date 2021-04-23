打破十年新紀錄，是今年最大特徵。台灣經濟研究院再度上修2021年台灣經濟成長率預測值至5.03％，較2021年1月預測增加0.73個百分點，為2011年以來的十年最高數數。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，今年經濟動能以內需為主，服務業表現最好，第一季總體經濟表現更超過預期，因此逐步上修估測值。

台灣經濟研究院今（23）日公布國內總體經濟預測、最新景氣動向調查結果。從2020年11月第一次公布台灣2021年經濟成長率估測4.01 ％，2021年1月首度上修，此次事隔三個月再度上修，前後相差多達1.02個百分點。

台經院指出，儘管全球疫情反覆不定，不過並未對製造業造成明顯衝擊，主要國家製造業PMI仍繼續回升，顯示疫情影響逐漸淡化。受惠於低基期與疫情影響逐漸淡化，IMF、OECD、EIU與IHS Markit皆認為2021年全球經貿表現同步回升，由於台灣經濟與全球高度連動，特別是美、中兩大經濟體，同時亦為台灣最主要出口市場，其經濟成長率都將大幅反彈，也使得台灣經濟表現受到激勵。

台灣經濟研究院長張建一表示，此次提高台灣2021年GDP年增率0.7個百分點，主要是在消費部份，台股大盤維持在1萬7千點，帶動財富效果，加上去年比較基期較低，有助於民間消費強勁反彈，不過受限於各國邊境管制及旅行禁令持續，國人在國外消費仍無法大幅成長。預估2021年民間消費成長率為4.35％，較前次預測值上修0.22個百分點。

台經院此次亦上修2021年整體固定資本形成成長率為4.43％，較前次預測時上修0.29個百分點，張建一分析，近期國際產能持續吃緊，國內科技大廠為維持製程領先與擴充產能，積極擴大資本支出，故今年第一季資本設備進口年增率高達25.5％，顯示廠商對於未來景氣展望趨向樂觀，加上國內電信業者積極布建5G網路，離岸風電與太陽光電等綠能設施加速建置等，均有助於資本設備投資成長動能。預估2021年民間投資成長率為5.02％，較前次預測時上修0.19個百分點。

孫明德指出，今年經濟「聞G起舞」，激勵台灣經濟有低基期、拜登政府的基礎建設，台積電資本支出，中國和美國的G2經濟強勁復甦，以及5G基地台佈局的投資！

(工商 )