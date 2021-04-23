立法院近期全面汰換監視器，遭在野黨立委質疑，新設監視器都設在在野黨團門口，民進黨團門口卻未設，質疑執政黨在監視在野黨。民眾黨團副總召高虹安表示，民眾黨團不反對立法院做安全相關基礎設施，但決定安裝後秘書處才通知黨團，事前完全沒溝通，做法並不妥當，要求立法院必須讓各黨團了解監視器運用。

高虹安指出，先前黨團聽聞立法院規劃汰換全院監視器，主動向總務處詢問後，資訊處派人到黨團張貼施工日期，未於規畫時事前溝通，亦未主動告知取得黨團同意，即進行施工裝置。

高虹安表示，民眾黨團辦公室走廊裝設兩支新的監視器，黨團今向立法院總務處詢問，總務處答覆，裝監視器是為安全需求，預防外部的人跑到民眾黨團辦公室，屆時有畫面紀錄，但不會有收音功能，且若有需要調閱畫面，需經過立法院秘書長的專案申請核可。

高虹安認為，基於安全相關考量，不反對安全相關建設，但事前應該要好好溝通，而且以前沒有設監視器，現在裝設後走到哪間辦公室都會被拍攝到，希望立法院把監視畫面運用說清楚，不要淪為政治操作。

【全程影音】立院新設監視器對準黨團辦公室 藍委怒轟政治偵防卑鄙可恥

(中時 )