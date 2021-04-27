駐日代表謝長廷近日在福島核事故廢水發言引發爭議，立法院外交國防委員會29日邀請謝長廷返台報告並備詢。不過，因應防疫規定，外交部擬規畫謝長廷以視訊備詢，但國民黨團表態不接受視訊備詢，要求外交部以外交泡泡方式接回謝長廷。民眾黨團副總召高虹安表示，謝長廷返台必須遵照相關隔離措施，不能開特例處理，透過視訊質詢也能達到一樣效果。

針對是否返台赴立法院備詢，謝長廷昨接受台灣媒體訪問時表示，立法院如果來公文，要他回去備詢一定會回去，但不是幾個人說得算，因應防疫返台需進行隔離，如果他們有辦法免除隔離當然更好，如果沒有，他要守法。

國民黨團總召費鴻泰建議謝長廷採「外交泡泡」方式返台，不過，外交部認為，外交泡泡規定是「專機來，專機去」，如果是搭民航機，必須要隔離14天，另一選項是視訊，若克服技術問題，相信謝長廷願意接受。但國民黨已表態不接受。

對此，高虹安說，外交國防委員會已排定議程，並通知相關部會備詢，開會通知也在立院官網有會議預報，一切按照程序，現在重點是謝長廷如何返台備詢，方法只有兩個，一個是用視訊答詢，去年疫情爆發時程序委員會曾試過線上開會，系統可以支援視訊備詢。

另一種方式是派專接接回謝長廷，是否免除隔離疑慮必須要經過衛福部判斷，但民眾黨團認為，不必要浪費行政成本接謝長廷回來備詢，只要透過視訊備詢即可。

(中時 )