新北市長侯友宜聲望一直居高不下，有媒體21日公布最新政治人物聲望民調指出，侯友宜在全台13位政治人物中的聲望排名第一，滿意度達74%，是唯一滿意度高於七成的人，對此，資深媒體人韋安揭曉侯友宜不敗的秘密，認為侯友宜能夠長期維持政治人物裡面的最高聲望，因為侯帶起的「浪潮政治」現象，不分藍綠都無人能擋。

韋安今（23日）在臉書發文表示，侯友宜之所能夠長期維持政治人物裡面的最高聲望，就是帶來了一種新的政治現象——「浪潮政治」。

為什麼侯友宜帶來「浪潮政治」？韋安3點分析：

一，不以犀利、強烈的政治語言，鼓動人心，製造聲量，但無論大小作為，都以追求滿足民眾切身利益，為出發點。

二，侯能夠敏銳地覺察到，無論大到社會，小到個人的民意趨勢。而且每次都能超前指出問題所在，和提出可行的解決方案，這是侯30年警察生涯，養成的獨到之處及人格特質，與傳統政治人物完全不同。

三，目前流行的網紅政治，常來勢迅猛、波濤洶湧，但來去都快。而侯的政治能量會延綿不絕、朝夕不歇。

韋安認為，之所以會這樣，就在於侯的綜合特質具有：「善」、「能」、「實」三點。從「善」而出，給對手餘地，給自己機會，不搞也遠離政治鬥爭。有「能」力，真正解決這個社會所累積和面臨的問題。一切以務「實」為出發點，天天想實事，時刻做實事。所以，無分藍綠，侯的競爭者和對手們，很難超越和打敗侯。

(中時新聞網)