聯邦投信23日指出，隨5月報稅季即將登場，加上逢高獲利了結賣壓，台股22日失守5日均線，並爆出逾6,500億元大量，雖然近期台股震盪頻繁，但電子、傳產等大盤支撐主力產業仍維持強勢，加上美國刺激政策延續、新台幣轉強，將有望帶動資金流入台股，預期短線整理後可再上攻。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，經濟部4/20公布3月外銷訂單統計為536.6億美元，年增33.3％，創歷年同月新高；外銷訂單更是已連續13個月寫下正成長紀錄，500億美元將有望成為每月的「新常態」。依主要貨品來看，電子產品3月接單金額為158.4億美元，年增27.2％，達14個月呈雙位數成長，顯示5G、智慧手機、車用需求及被動元件等電子產品需求仍強勁。

林建良分析指出，因適逢報稅季來臨，而產生大股東「賣股求現」，加上電子、傳產類股近幾個月股價的大幅上升，獲利了結賣壓出籠，導致台股分別在4/13與4/22皆收黑，並爆出高額成交量。但電子產業需求仍強勁，後續法說會與Q1自結財報展望正向，基本面有撐；加上新台幣轉強，有利提升台股資金動能，短線盤整後仍有望再創新高。

林建良認為，在資金充沛與基本面強勁下，電子、傳產仍是攻盤要角，看好鋼鐵、航運、面板、半導體等相關族群。整體而言，預期短線輪動格局加劇，宜採選股不選市、平衡布局操作，並持續關注美國財政刺激政策與疫情進展，逢低仍可加碼布局。

(工商 )