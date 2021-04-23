蔡英文總統昨天與環團代表面對面溝通，強調台灣不能走回頭路，重啟核四「不可能，也不可行」，對環團要求三接案「立即停工」，蔡英文未正面回應。國民黨主席江啟臣今表示，政府應該拿出解方，不是見面開會就能解決問題，如果施政這麼簡單，大家不用這麼辛苦地選舉，有為的政府不是說幾句文青式的話搪塞呼嚨而已。

昨天是國際地球日，蔡英文總統循例邀請環團代表到總統府面對面溝通，對於環團關切三接及藻礁公投案，蔡英文說，三接已是進行中的工程，除非有法理上的要求才能停工；整個溝通過程並未有共識。

對此，國民黨主席江啟臣上午受訪表示，基本上政府是要解決問題，環境問題是大家問題，環團的關心也是社會廣大民眾的關心，藻礁只是其中一個議題，氣候變遷、能源、甚至是現在面臨的缺水問題，這些跟環境相關的問題，政府應該拿出解方，不是見面開會就能解決，拿出具體解決方案才是正道。

媒體詢問，環團認為蔡英文似乎是局外人？江啟臣說，這是因為對於環團提出的訴求，蔡英文似乎沒有任何直接回應，這會讓人家覺得，開這個會是不是只是讓政府摸頭而已。

江啟臣指出，他相信環團也不願意落入這樣的結果，政府應不只是展現誠意，還要具體拿出行動，到底藻礁的解決方案是什麼？是要調整，還是等待公投結果？如果要等公投結果，那大家就來拚公投。

江啟臣強調，氣候變遷議題也是一樣，政府的減碳路徑圖為何？當美國、歐盟、世界各國都在呼應2050碳中和，蔡政府雖然也這樣喊，但至今沒有看到任何法案跟配套，只有之前的溫管法，但顯然是落差很大。

至於府方在會面後酸環團，說「溝通不是一味地堅持自己的立場」，江啟臣說，這不只是補刀，是嚴重傷害環團關心環境的心，也等於告訴民眾，蔡政府對於環團的意見、訴求是多麽輕蔑。

江啟臣表示，這就如同蔡政府在處理太魯閣號出軌事件，也是同樣的心態，跟家屬說聲節哀就沒事了？現在跟環團講心胸放寬，不要堅持立場，那就可解決問題了嗎？如果施政這麼簡單，大家不用選舉選得這麼辛苦。

談三接仍無共識！潘忠政見完蔡英文「心情沉重」 總統府：承擔不是嘴巴說說

(中時 )