新北市日前傳出確診台灣本島首例牛結節疹病例，農委會緊急撲殺病牛且就地焚化後掩埋，並成立「牛結節疹中央災害應變中心」啟動疫調機制。除之前庫存的4.5萬劑牛結節疹疫苗已於第一時間投入緊急防疫使用，同時從南非疫苗銀行採購18萬劑疫苗，已於昨晚抵台，今早開放各縣市動物防疫機關領取，展開全面施打，拚於4月28日完成全國牛場注射工作，全力防止牛結節疹疫情擴散。

防檢局說明，自新北市牛隻發生牛結節疹後，18日苗栗以北養牛場已完成 1萬6100頭牛隻疫苗注射工作；同日全國各縣市亦完成轄內養牛場牛隻健康訪視，共計1623場16萬815頭，健康狀況均良好。國內原有庫存疫苗4.5萬劑，苗栗以北注射後，剩餘2萬7440劑。考量地緣及疫情擴散風險，20日撥予台中市4400劑、彰化縣2萬40劑疫苗，該二縣市已啟動轄內牛隻注射工作。

牛結節疹中央災害應變中心副指揮官黃金城副主委表示，此次本島出現的牛結節疹病毒核酸，與2019年中國大陸、2020年金門發現之病毒株基因序列相似度達100％，研判可能因貨櫃運送時夾帶攜帶病毒的病媒進入臺灣。依據世界動物衛生組織、金門經驗及專家建議，採取疫苗注射是最佳方式。

黃金城說，疫苗到位，將請執業獸醫師、退休獸醫師、獸醫系所師生加入行列，預計4月28日完成全國牛場疫苗注射工作，確保台灣養牛產業的安全。

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(中時 )