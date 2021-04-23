台南市善化區今上午11點多傳出槍擊案，警方到現場發現1男1女在血泊中，2人頭部中彈，腦漿外溢，據了解兩人疑有債務糾紛，善化警方正於現場釐清案情，檢察官也正趕往現場。
據了解，63年次的鄭男疑似與55年次張女有債務糾紛，鄭男上午開車持槍前往善化嘉北里找張女，不知何故竟槍擊張女致死，隨後舉槍自盡，警方到場後已封鎖現場等待鑑識中心採證。
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(中時新聞網)
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