現在正是台南沿海地區蒜頭收成季節，台南市學甲警分局日前接獲3位農民報案，蒜頭被竊約900多台斤，警方循線逮捕王姓、梁姓竊賊，兩人因缺錢花用，半夜以機車加掛小拖車行竊，近7萬元的蒜頭已被他們以不到2萬元賤賣。

學甲、北門是台南蒜頭產地，學甲警分局還安排護蒜勤務加強巡邏，此次3名蒜農被竊，警方比照重大刑案處理，調閱路口監視器影像詳查，發現住學甲的38歲王姓毒品通緝犯、住善化的29歲梁姓男子涉嫌重大。

蒜頭賊半夜騎著機車加掛拖車作案。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

警方蒐證完備後，立即聲請搜索票查緝王、梁姓二嫌到案，並發現王嫌另涉多起毒品通緝案，全案依毒品通緝、竊盜等罪嫌移送地檢署偵辦。

學甲警分局長翁誌宏表示，類似案件損失可能不多，但這些都是農民辛苦所得，而不管遭竊的財物價值多少，警方都會鍥而不捨全力查緝，確保農民財產安全，警示竊賊勿心存僥倖，以身試法。

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(中時 )