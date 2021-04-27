新北市汐止警分局26日晚間10時許，在汐止區福德一路查緝36歲施姓通緝犯，正巧同一時間附近發生火警，發生爆炸聲響，民眾一度以為警匪街頭駁火，趕緊在臉書社團上宣導呼籲民眾不要過去。警方則澄清，單純查緝通緝犯，雙方並未開槍。
據悉，施姓通緝犯因毒品及槍枝案件被士林地檢署發布通緝，施嫌搭乘友人駕駛的車輛26日晚間10時許，行經汐止區同興路與福德一路，警方攔查時發現他為通緝犯身分，當場將他逮捕解送歸案。
同一時間，福德一路某民宅發生火警，由於屋內堆放不少可燃物品，火警發生劇烈聲響。民眾看到警方攔檢又聽聞爆破聲響，一度以為警匪雙方當街駁火，還在臉書社團上呼籲民眾要小心。
汐止警分局則澄清，當時並未發生槍戰，單純為擴大臨檢勤務查獲通緝犯，爆破聲響則為附近剛好發生火警，讓民眾誤以為是槍聲。
★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。