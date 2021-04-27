爆破聲讓民眾誤以為警匪駁火 原來是附近發生火警

新北市汐止警分局26日晚間10時許，在汐止區福德一路查緝36歲施姓通緝犯，正巧同一時間附近發生火警，發生爆炸聲響，民眾一度以為警匪街頭駁火，趕緊在臉書社團上宣導呼籲民眾不要過去。警方則澄清，單純查緝通緝犯，雙方並未開槍。

據悉，施姓通緝犯因毒品及槍枝案件被士林地檢署發布通緝，施嫌搭乘友人駕駛的車輛26日晚間10時許，行經汐止區同興路與福德一路，警方攔查時發現他為通緝犯身分，當場將他逮捕解送歸案。

同一時間，福德一路某民宅發生火警，由於屋內堆放不少可燃物品，火警發生劇烈聲響。民眾看到警方攔檢又聽聞爆破聲響，一度以為警匪雙方當街駁火，還在臉書社團上呼籲民眾要小心。

汐止警分局則澄清，當時並未發生槍戰，單純為擴大臨檢勤務查獲通緝犯，爆破聲響則為附近剛好發生火警，讓民眾誤以為是槍聲。

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(中時 )