瑞銀集團(UBS)對於涉入燃煤發電、採礦、北極石油、焦油砂的企業將收緊融資標準，並且在今年下旬將公布更詳細的氣候行動計畫。

聯合國氣候特使Mark Carney周三發起一項提議，試圖促進金融服務業協助全球經濟的減碳，而瑞銀為簽署銀行之一。

作為全球商業在2050年達成零碳排的努力之一，瑞銀表示，將進一步限制貸款給參與最具爭議性化石產業的企業。

對於涉入燃煤發電的企業，如果他們依靠化石消耗的能源是低於20%，瑞銀將給予貸款；此前的比例為30%。

瑞銀同時指出，對於其過渡策略有符合2015年巴黎氣候協議的企業，或者貸款是用於再生能源或潔淨技術者，瑞銀將提供貸款。

瑞銀表示，對於參與媒炭開採者，該行正引入一新門檻，對於其營收有20%來自於該開採活動者，將限制貸款，並附上與對燃煤電廠一樣的警告。

隨著世界主要國家領導人準備在蘇格蘭舉行下一輪的氣候談判，瑞銀也將在今年稍晚釋出更詳細的融資計畫路線計畫。瑞銀資產管理主管Suni Harford表示，正在準備零碳排的詳細路線計畫，將氣候問題做為永續策略的核心，這也是客戶的重要議程，瑞銀希望在過程中能更多地協助他們。

(時報資訊)