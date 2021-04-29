近日，台電宣稱台中火力發電廠（以下簡稱：中火）擴建兩部燃氣機組（並且沒有淘汰燃煤機組的規劃），遭到台中市政府的反對，引發朝野之間的炮火交戰，中火的議題又再度受到關注。

蔡總統於4月28日在臉書發文表示，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1229萬噸，相較2014年，減幅超過600萬噸。民進黨賣力搖著「能源轉型」大旗，又再次將炮火對準前朝。

但能源政策是務實的公共議題，發電「火力全開」的蔡政府真的有達到「減煤減空污」的目標？民進黨不僅不願面對真相，又出動「大內宣」的慣用手法，實在令人不齒。

民進黨政府聲稱，在任內已減煤近600萬噸，但在臉書拉折線圖的蔡總統應該更清楚，自2018年到2020年以來，中火減少了368萬公噸的燃煤用量，這段時間正好是盧秀燕市長上台的時間。這不就反過來驗證盧市府減煤有成？民進黨哪有一邊收割人政績，一邊罵盧秀燕的道理？

民進黨口口聲稱的減煤政績，有6成是盧市府的政績，同樣的兩面手法，就如同國家住都中心的社會住宅目標，有多少是在台北市、新北市政府的努力下完成。還請政府務實的面對政策目標，別老是拿著地方政府的成績邀功。

「火力全開」的執政黨，只敢拿出「中火的減煤數字」，卻不願面對「全台燃煤發電量」自2016年到2019年逐年升高的事實，在沒有更換燃煤機組的情況下，難道電會自己生出來嗎？把中火少掉的燃煤不就是拿去污染其他地方？

蔡政府不願面對「非核家園」變成「空污家園」的真相，放任火力發電的占比持續成長，火力發電占比在2015年為78.3%，但在蔡政府執政期間曾達到84.4%的高點，2020年也還有80.2%。政府的減碳目標一點也不樂觀，台灣2020年再生能源比例僅5.4%，相比前一年更下滑，政府難道只能用更多的火力發電，才能讓「2025非核家園」不會跳票？

此外，單就燃煤而言，馬政府才真正降低燃煤占比，2007年達43.6%，但在2015年只剩35.7%，而號稱減煤有成的蔡政府，2017年顛峰時達39.2%，2020年時相較馬政府竟不減反增到36.4%，這豈不是打了一巴掌在政府臉上，執政黨還有臉拉前朝救援？

在台灣能源轉型遭遇瓶頸之際，執政黨不僅不願認真面對能源議題，反而拚命炮打地方政府，博取政治利益。中央不願正視盧市長「停役燃煤機組，再設燃氣機組」的要求，反而將盧打成阻撓然氣發電的兇手。但手握燃煤發電機組不放的是誰？反對《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》的又是哪個政府？

日前才有報導指出，盧秀燕施政滿意度突破7成。好巧不巧，中火的議題在這一兩天又被翻炒了起來，民進黨與蔡總統的官方臉書更在同一日連番發文，炮口一致對向盧市長，難免不讓人有聯想。在此呼籲執政黨，能源問題不是你們的政治籌碼，是台灣至關重要的民生議題，再消費中火議題前，不妨好好思考如何跟上世界各國減碳的腳步。

（作者為台北大學公行系學生）

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