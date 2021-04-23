謝長提稱台灣核廢水也排入海，民眾黨要求外交部召回謝長廷，赴立法院備詢說明。（報系資料照）

日本政府日前拍板，2年後將把福島核電廠廢水排入大海，駐日代表謝長廷為替日方緩頰，竟稱「我們三座核能發電廠的廢水也是排放入海」，引發爭議。民眾黨今痛批，「顏色對了造謠就可以被原諒？」要求謝長廷應回台說明核廢水情形。

謝長廷稱「我們三座核能發電廠的廢水也是排放入海」，原能會主委謝曉星對此僅四兩撥千金地說謝長廷不是專家，並說「謝長廷說得太過了」，而沒有就科學與專業做進一步解釋。

民眾黨指出，謝曉星澄清過這項訊息，表示台灣是正常排放廢水，日本的核廢水卻是意外產生，不能等量齊觀。這番話無疑是宣告謝長廷的說法有誤，而外交單位與能源單位不同調的說法也容易誤導社會。

此外，根據朝日新聞報導，2012年核災發生時，駐日美軍第一時間出動能偵測輻射劑量的軍機，並將福島第一核電廠周圍半徑約45公里區域的輻射汙染地圖交給日本政府，但日本政府卻選擇隱瞞這項訊息，並未第一時間公布，因而延誤救災。

民眾黨團呼籲，外交部召回謝長廷，與原能會主委一起赴立院接受質詢，說明外交部涉日單位近日工作內容，並解釋為何大陸、韓國、朝鮮、俄羅斯等周邊相關利益國家對日本決定排放核汙水的決定，皆透過外交與官方管道表達強烈不滿，我國卻僅「向日方嚴正交涉」；另一方面也請原能會說明日本排放核廢水可能造成的衝擊，以釐清大眾疑慮。

(中時 )