台達電文教基金會於2009年「莫拉克風災」過後協助重建高雄那瑪夏民權國小，學童逐年成長，在偏鄉是極少數幼兒就讀人數明顯成長的學校，隨著幼兒園校舍已不敷使用，台達基金會今年進一步捐建那瑪夏民權國小附設幼兒園，並於今（29）日宣布動工，未來空間每班可容納20人，總就讀人數可達60人，由台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊、台達永續長暨發言人周志宏代表出席。

台達電創辦人暨基金會董事長鄭崇華表示，重建後的那瑪夏民權國小除了獲得LEED白金級綠建築的認證，更預計在年底成為台灣第一棟LEED Zero「淨零耗能」認證的零碳建築。台達電文教基金會表示，那瑪夏民權國小不僅是小學、也是避難中心，過去十年已累積協助逾6,000人次於風災期間避難，讓孩子們能夠「離災不離鄉」，隨著民權國小啟用後就讀學童逐年成長，基金會決定捐建那瑪夏民權國小附設幼兒園，讓原來鄰近河床的幼兒園班級能有更安全的學習環境，同樣委託九典聯合建築師事務所郭英釗規劃設計，打造兼融原民文化、環保節能、生態教育、防災避難等多重意涵的綠色友善空間，期許下一代能在更健康、節能的綠建築裡成長。

今日的動土典禮由台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊、台達永續長暨發言人周志宏出席，並邀請高雄市政府秘書長楊明州、高雄市政府教育局長謝文斌、那瑪夏民權國小校長打亥．伊斯南冠．犮拉菲、九典聯合建築師事務所創辦人郭英釗蒞臨，與部落民眾和幼兒園小朋友一同參與開工典禮。

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