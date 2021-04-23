賓士汽車製造商戴姆勒集團(Daimler)周五上調了2021年全年獲利展望，但是警告全球半導體晶片的短缺，可能回持續影響第二季的銷售。

戴姆勒表示，儘管目前能見度有限，公司仍預期今年下半晶片供應會有部分的復甦。

然而戴姆勒依然預期，隨著全球經濟從新冠傳染病復甦，今年的營業利益將明顯強過去年。財務長Harald Wilhelm指出，有信心在永續的基礎上，加速改善獲利率，並同時能擴展電動車陣容。

戴姆勒在上周發表了全新的EQS旗艦轎車電動車款，為S系列相對應的電動車款，與特斯拉做出明顯市場區隔。

戴姆勒也在本周稍早，因晶片短缺問題，宣布暫停德國兩處製造工廠的生產。

戴姆勒第一季在中國銷售勁揚60%；由於無法出國，頂級的中國消費者利用可支配所得，大舉購入奢侈品。

戴姆勒集團今年第一季營收為410億歐元；經調整息稅前獲利(EBIT)為49.7億歐元，遠優於去年同期的7.19億歐元；集團淨利44億歐元，優於去年首季的1.7億歐元。第一季集團總計賣出72.8萬輛汽車，大增13%。

與BMW相同，戴姆勒在上周的初步財報發布時指出，較高的售價以及中國市場強勁需求，協助了獲利的成長。

(時報資訊)