半導體測試介面廠精測(6510)線上法說對2021年營運釋出審慎樂觀展望，預期第二、三季旺季將持續回溫，第四季淡季亦有望與第二季持平略增，同時強調無懼客戶尋找第二供應商的訂單波動挑戰，預期探針卡成長將優於產業平均，毛利率可望持穩略增。

精測近期受掉單利空衝擊，股價自9日起一路走跌、26日下探694元，半個月來修正幅度達近25％。今（29）日開高後在買盤敲進下放量勁揚，飆升8.01％至755元，早盤維持逾6.5％漲幅，力拚止跌反彈。三大法人近期續偏空操作，本周迄今合計賣超243張。

精測總經理黃水可表示，同業競爭一直存在，精測向來跑在最前面，客戶在合作到一階段後，基於分散風險尋找第二供應商，這種狀況相當正常，精測對此並不陌生。他強調，精測向來無懼任何挑戰，會持續開發全球客戶因應，不偏重於特定客戶或區域。

黃水可指出，研調機構VLSI預測全球導體探針卡2020～2022年複合成長率（CAGR）達10.7％，今年AP、ASIC、RF與PMIC等應用探針卡需求均將同步成長。副總經理簡志勝預期，精測今年探針卡產品成長可望優於產業平均，力拚維持往年高水準。

黃水可表示，雖然認證遞延使首季淡季營運更淡，但第二、三季旺季將持續回升，第四季有機會較第二季持平略增。雖然部分區域訂單有波折，但「畢竟只是一張訂單」，不會影響公司營運，且有更多資源製造較高單價探針卡，對全年毛利率持平略增審慎樂觀。

(時報資訊)