對於台北清真寺被列為確診足跡，總幹事王夢龍強調，寺內從去年1月就嚴格實施防疫措施，活動空間採單一出入口，沒戴口罩、量體溫及配合實名制登錄將無法進入，但今年2月後就取消實名制登記，在400多人的追蹤掌握上，會盡力而為。

王夢龍說，雖然當天活動人數不少，但當時正值齋戒月，眾人並無交談，只在空曠地方活動，做完禮拜隨即離開，預估機師等人僅停留1小時左右。市府環保局昨晚、今早也已清消完畢，從今日中午12點開始，寺內也全面停止宗教活動，預估至少會暫停1周。

王夢龍說，平時前往做禮拜的族群以外籍人士居多，華人較少，國籍橫跨印尼、巴基斯坦、埃及等地，其中不乏來台求學的境外生，成年女性中有不少人從事看護工作，成年男性則多為來台成家定居，至於參與16日活動的機師等人，大約1年才會來1、2次。

指揮中心發言人莊人祥則說，已知台北清真寺當日活動未採實聯制，而目前秋冬專案針對公眾集會活動雖未強制要求實聯制，但仍呼籲未來有類似活動都可採實聯制。

(中時 )