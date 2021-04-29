【LIVE直播】華航諾富特飯店主管確診 指揮中心召開記者會說明

衛福部長陳時中29日公布，國內新增2例本土及1例調查中COVID-19確定病例，本土病例中，1例為機場防疫旅館員工（案1120）、1例為案1078同住家人（案1121）；調查中病例為某航空公司機師（案1122）。

指揮中心表示，案1120為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診（Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。

指揮中心指出，案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心將召回該旅館所有員工進行採檢，針對目前住宿於該旅館之人員，今日將全數安排至集中檢疫所，另已採檢39件該旅館之環境檢體送驗。

指揮中心表示，案1121為本國籍40多歲女性，為案1078（某航空公司機師）之同住家人，4月20日列為居家隔離接觸者並採檢，檢驗結果為陰性；個案4月27日因出現胸悶、呼吸困難等情形，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值18）。由於個案發病前2天為居家隔離期，未與他人接觸，故無匡列接觸者；另案1078之接觸者中，截至目前除案1121發病確診外，其他家人及職場接觸者等共28人檢驗結果皆為陰性。

指揮中心指出，案1122為本國籍50多歲男性，為某航空公司貨機機師，4月2日至4月9日曾執勤至美國，返臺後於防疫旅館檢疫至4月15日，期間無症狀，檢疫期滿採檢結果為陰性；個案4月19日再次執勤至美國，4月24日自美國經日本返臺，4月25日入境後返回住處居家檢疫，4月27日出現喉嚨痛及發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值21）。已掌握個案同住接觸者1人，列居家隔離，職場接觸者調查匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計206,358例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含204,315例排除），其中1,121例確診，分別為989例境外移入，84例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1,051人解除隔離、58人住院隔離中。

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