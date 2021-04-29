證實有主管確診！諾富特飯店緊急清空 陳時中親致歉85秒廣播曝光

今天確診的華航諾富特飯店員工（案1120）目前住在ICU加護病房中，4/27發病採檢，疫調裡顯示，他在4/17已有症狀，研判個案從4/15起就具傳染力。中央流行疫情指揮中心昨晚得知訊息後，立即開會到12點，評估病例和整體風險後，決定把飯店清空。

陳時中指出，日前確診的華航機師案例1101、1102、1092、1105、1079、1112等6名機師，都是在這名旅館員工具傳染時期期間，在飯店內進行居家檢疫的機師，很可能都被他感染，「不過這只是我們推測的情況，也不排除是境外進來感染的」，這也是國內首起防疫旅館員工染疫的例子。

陳時中解釋，將整棟飯店清空是因為若環境中有病毒，就表示人員都有可能被感染，清空所有員工目的是採驗，目前有3個員工在發燒。

對於旅館員工的感染源，陳時中表示，這位員工是防護管理人員，房間的清潔確實都在做，上個人離開之後就會先消毒，消毒的時候都會戴手套、口罩、面罩和防護衣，消毒後半小時，清潔人員在再入，這時候就不需要穿防護衣。

陳時中說，目前認為案1120傳給很多人的可能性很低，比較有可能是，房間環境的關係傳給其他的清潔人員，清潔人員中可能有幾位染疫，所以他可能是第二波的染疫者。

對於這次1120發病多日後才確診，陳時中直言，這次送檢速度慢了點，他說，雖然涉及醫療專業判斷，但同一個處所就診過三次，基本上住院的時候已經是肺炎了，醫院就要及早採檢，警覺性高一點，這才比較符合要求。

【LIVE直播】華航諾富特飯店主管確診 指揮中心召開記者會說明

陳時中坦言，案1120在確診前確實沒辦法知道，是經過醫院採檢通報確診，才了解華航一案有傳播鍊存在的情況，

(中時新聞網)