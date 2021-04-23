台南市警員巡邏仍停留在手寫簽名，5月起全面改電子化，現階段可感應簽到的警用小電腦短缺，台南市警察局規畫以功獎鼓勵員警使用自己手機感應完成巡簽，有員警反應手機老舊無感應功能。

台灣推動環保無紙化再進一步，過去警員簽巡邏箱需手寫，既耗費紙張又花時間，台北市、新北市與嘉義市陸續推動派出所電子巡簽模式，只要拿著警用小電腦對著巡邏箱作晶片感應，即可完成簽到。

電子巡簽省去手寫簽名，員警拿著電腦對著巡邏箱感應，「嗶」一聲就完成簽到，同時可專注在巡邏點周遭狀況，更避免找人代簽的陋習。

台南市警察局預計5月全面啟用電子巡簽模式，但需在警用小電腦內建晶片感應功能，盤點現有16個警分局僅有900多支，其中超過一半為舊版無法內建感應，僅400支新版警用小電腦，要應付全市共3629個巡邏箱，今年已緊急採購200多支新版的警用小電腦，預計9月交貨。

感應式新版警用小電腦短缺，警局鼓勵警員使用自己手機感應代替，正研擬警員只要以手機巡簽達一定的次數，可獲功獎。

這項系統內建需使用較新式手機，台南市警局資訊室表示，IOS系統（蘋果）手機需在7代以上，安卓系統手機亦需近3年的新款，有員警反應自有手機太舊，無法感應。

台南市警察局行政科表示，警員以自用手機感應簽到屬鼓勵性質，主要仍以配發的警用小電腦為主，目前配套措施，即使巡邏箱的感應系統損壞，員警也可以拍照打卡，上傳群組方式代替。

(中時 )