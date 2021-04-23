美國總統拜登擬大增富人稅，道指收盤挫321點，三大指數均跌0.9％。不過港股23日上漲，以全日高位收市，重上兩萬九關。

恒指開盤漲43點報28,798點，開盤後曾倒跌6點，見28,748點全日低後反彈，重磅科技股領軍下，恒指上午曾飆升315點，見29,071點半日高，受制50日線（約291,713點），中午升258點。午後升幅一度少於兩百點，尾盤升勢再現，收盤前競價時段更升至全日高位，收升323點或1.1％，報29,078點。

大盤全日成交額1,429.88億港元。

國企指數升128點或1.18％，報11,067點。科指跑出，收市升188點或2.3％報8,467點。

個股表現方面，騰訊升1.8％報632港元，成交居首達102.29億港元。

美團獲女股神Catherine Wood旗下基金增持後，22日再獲北水淨入逾2億港元，今日發力抽升，收市升4.9％報306.4港元，居成交榜第二位。

阿里健康升5.3％，為表現最好藍籌。中石化跌2％，為表現最差藍籌。

(工商 )