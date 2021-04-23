為應現階段治安工作勤、業務需要，並依相關適任人員之品操學能工作績效、職務歷練，期使適才適所，發揮所長，提昇整體治安維護效能，新北市政府警察局蘆洲分局於4月23日上午，依序在延平、成州派出所執行新任所長布達典禮，由分局長張國哲親自主持，及各界人士到場觀禮，期許新任所長能有更好的表現。

新任延平派出所所長黃俊龍（原任淡水分局水碓派出所警務員兼所長）、新任成州派出所所長洪澤宇（原任新店分局青潭派出所巡官兼所長），2位新任所長均資歷完整，具有交通、刑事方面的專才，希望憑藉其專業能力，改善交通及治安，地方上對他們的表現也都寄予厚望。

張國哲分局長在布達典禮上，也勉勵新任所長，務必貫徹侯市長「社區警政、安居樂業」的理念，並透過局長黃宗仁提醒的「人民最大、基層優先」、「第三方警政」、「行動治理」與「五力（警友、義警、民防、志工、巡守隊）齊發」等工作方向執行，更要落實執行當前「靖土掃黑」及「黑蝙蝠專案」，強力掃蕩黑幫、詐欺、槍毒等毒瘤，展現維護治安決心，將維護治安與交通安全做的更好全力以赴為新北市民營造更優質的居住環境！

(中時 )