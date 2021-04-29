62歲陳男與21歲高男為身心障礙人士，日前陳男陪同高男前往台中參加比賽，不料於行經台中公園內思恩堂附近時，陳男的電動輪椅忽然沒電，焦急的高男趕緊至派出所求助，警方徒手推輪椅，推回派出所充電後，才解除危機，協助2人平安返家。

台中市政府警察局第二分局台中公園派出所巡佐陳伸興及警員吳佩蓉接獲高男至所內求助，經了解陳男與高男為台北海洋科技大學學長學弟關係，當日陳男在陪同高男比賽結束前往火車站途中，電動輪椅忽然沒電，讓他焦急地不知如何是好。

警方獲報後，立即趕赴現場，並徒手將陳男推回派出所為電動輪椅充電；陳男感激的表示，對行動不便人士而言，電動輪椅就像他們的雙腳，幸好有員警第一時間的協助，讓他們倆可以順利前往火車站搭車，大讚警方的熱心與用心。

台中市警第二分局分局長蔡元戎說，家中若有幼童、身心障礙家屬、生活不便或失智之長者，家屬應提高警覺，在旁陪同並隨時留意動態；同仁秉持為民服務的精神，主動關懷、協助民眾，並建立警察親民與愛民的良好形象。

(中時 )