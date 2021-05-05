台中市南屯區永順路附近有一名阿嬤在路上徘徊，疑似迷路需警方協助，經熱心民眾報案後，員警趕到現場，發現阿嬤無法表達身分資訊，天氣炎熱擔心她中暑，先以聊天安撫情緒，持續多方查證，阿嬤說了句「住家附近有一間很大的廟宇」，熟悉轄區的員警研判可能在萬和宮附近，詢問附近攤商及住戶，終於將阿嬤平安護送回家。

台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐曾耀堂、警員高飛翔日前接獲路人報案稱有一名老婦於永順路上疑似迷途，員警到現場後發現79歲沈姓阿嬤，只知住居所附近有一間很大的廟宇。

員警熟悉轄區環境，聯想阿嬤可能居住於「萬和宮」一帶，天氣炎熱，趕緊請阿嬤上車，並載她至市場老街周邊繞行，逐一詢問附近攤商及住戶，果真不負苦心人終於在一棟大樓前巧遇阿嬤女兒，阿嬤女兒一見自己母親並無大礙，激動且欣喜萬分。

阿嬤女兒表示，一早發現母親不見心急如焚，便騎乘機車不斷在住家附近搜尋，急得像熱鍋上的螞蟻，感謝警方竟能依憑有限資訊在方圓2公里處找到住家，直呼真的是不可思議，感謝警方能夠適時給予協助並將母親安全護送返家。

南屯派出所所長江松泳表示，員警服務做到「民眾需要警察，警察隨時在身邊」，對待需要幫助者應有同理心，員警責無旁貸，同時友善提醒民眾，多注意家中長者其動向，並可在衣服繡上姓名電話或向台中市政府社會局申請愛心手鍊，以便提供旁人或警方辨識聯絡，防止不必要的意外發生。

(中時 )