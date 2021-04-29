高雄機場人員排隊等待施打公費AZ疫苗。（柯宗緯攝）

高雄機場人員排隊等待施打公費AZ疫苗。（柯宗緯攝）

國內疫情升溫，華航機師接連爆發感染新冠肺炎。據統計，高雄有「雙港」高雄機場及高雄港，但邊境人員疫苗接種率不到3％，高市衛生局今（29）日起在高雄機場、高雄港設置臨時疫苗接種站，下午並安排機場、港埠工作人員公費接種COVID-19疫苗，希望負責邊境業務的高風險對象就近施打，提升防疫力。

衛生局指出，符合接種資格的「雙港」人員，高雄機場有2055人、高雄港有5178人，目前接種僅205人，施打率約2.8％。今天、5月3日、5月10日三天，下午2時至5時，在高雄港國際航站3樓、高雄港棧九庫設置接種站，並採預約制，開放上述人員施打。

今天高雄機場80人、高雄港有47位預約施打AZ疫苗。至於是否有預期目標？衛生局副局長林盟喬說，沒有特別設定目標，主要是在醫護人員可以負荷程度下施打，但不管是空港、還港，接觸到外籍人士最多，因此希望能提高施打率。

今天下午首位施打疫苗的航警局高雄分局警備隊長王晟瀚表示，感謝衛生局到機場替邊境人員直接注射，身為第一線人員，覺得相當方便，也有助於做好整個防疫工作。

(中時 )