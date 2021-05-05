韓國政府5日公布一項經注射疫苗後，對預防被新冠病毒感染到的有效性報告。以60歲或以上韓國老人家來說，接種過第一劑AZ或輝瑞疫苗，其有效性分別是86%或90%左右。

這份韓國疾管局(KDCA)所提供最新數據，由美國輝瑞藥廠與德國BioNTech合作研發的輝瑞疫苗，在第一劑注射過後，至少需要兩星期時間，就會產生89.7%免於遭新冠病毒感染有效性。至於AZ新冠疫苗，有效性則為86％。

韓疾管局非口說無憑，而是基於韓國60歲或以上超過350萬位老人家，從2月26日開始長達兩個月，其中包含521,133位已接種輝瑞或AZ其中之一的第一劑疫苗後，所得到的分析結果。

韓疾管局補充，這數據中有1,237位染疫者，但只有29位是已接種過新冠疫苗的。同時，表示AZ與輝瑞新冠疫苗在打過第一劑後，都有很高的人體保護效用。若按部就班再打第二劑，疫苗的有效性還會更高。

韓國政府目前也正苦惱於，如何再鼓勵大家以增加疫苗接種率，因為有些民眾在聽說注射新冠疫苗會產生不好的副作用後，都紛紛卻步不敢去打。

韓國政府指出，在韓國新冠疫歿者，約有95%左右是60歲或以上老者，若都去施打疫苗將大幅減少染疫致死風險。至於之前傳出可能會有血栓副作用，發生機率是微乎其微，因為大部分都可治好。

目前為止，韓國5200萬位國民中，接種率僅有6.7％。不過韓國政府誓言，9月份接種人數須達70%，而11月則要產生群體免疫。

為鼓勵民眾踴躍去打新冠疫苗，5日開始，從國外回來韓國的入境者，只要是完全接種，檢測是陰性以及又沒有症狀的話，就可以不需兩星期的隔離檢疫期。

韓國最新疫情報告，又多了676位新確診者。4日，韓國總感染人數達124,945位與1,847位疫歿。

(時報資訊)