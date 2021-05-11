隸屬SK大財閥的電動車(EV)概念股SK IE Technology（SKIET），11日進行IPO(股票初次公開發行)時，一開盤股價瞬間就上漲翻倍。而隨著電動車慢慢成為全球車市主流後，其產業鏈也成為投資人追捧對象。

韓國EV電池隔板業者SKIET的IPO定價，原本設在10.5萬韓元已到頂的價位，但11日韓股開盤後，價位立馬翻倍直奔21萬韓元。同時，計畫藉著這次公開發行可籌到2.2兆韓元，但沒想到卻吸到高達15兆韓元資金活水，約134.4億美元。

本著永續地球概念，EV變成交通運輸的金童，加上各國政府誓師與補貼政策下，EV產業鏈也躍身為當紅炸子雞。

有個富爸爸撐腰的SKIET，負責供應SK集團關係企業SK Innovation電池材料。同時，SKIET也是南韓三星SDI與LG Energy Solution，以及日本Panasonic等EV電池隔板主要供應商。

這種屬於關鍵零組件的電池隔板產品，2020年業績佔SKIET的總營收，才兩年光景就從2018的19%大增至56%。

SKIET表示，將把這次IPO籌來的資金用於資本支出上，因為未來幾年內，自己將要用7,000億到8,000億韓元左右來壯大自己。

目前，SKIET在韓國與中國大陸都有工廠。2021年三月時，SKIET曾說過將斥資約1.13兆韓元，在位於中歐的波蘭建立兩家工廠。

(時報資訊)