一名設籍在桃園市大溪區的78歲林姓老翁，29日上午獨自推著輪椅，淋著細雨行走在平鎮區的街道上，路過的巡警發現，趕緊上前關心，無奈老翁疑似略有失智，無法清楚交代資料，最後在員警鍥而不捨的努力下，終於找到老翁的親人，協助老翁平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，設籍在大溪區的78歲林姓老翁，29日上午8時30分許獨自推著行走在平鎮區民族路二段上，當時又適逢上班交通尖峰時段，路上車水馬龍，加上天空飄著細雨，視線不佳，老翁狀況著實險象環生。

恰巧警員吳曉玲及陳馗元巡邏經過發現，立即上前予以關心，但老翁疑似略有失智，面對員警詢問，完全無法清楚表達語意，員警見老翁頭髮及衣服淋濕，深怕老翁體力不足發生意外，趕緊電召消防局協助送醫，所幸並無大礙。

待老翁身體狀況穩定後，員警利用臉部辨識系統查出老翁身份，但多為戶籍除戶資料，並無實質幫助，但員警仍鍥而不捨的逐一致電當地派出所及桃園市政府社會局，總算聯繫上老翁親人。老翁的姪女接到電話趕到醫院，並向警方表示叔叔並無結婚生子，且個性倔強獨居在中壢區，已10年未與叔叔見面，所幸這次能夠得到警方即時協助，才能讓叔叔平安無恙。

(中時 )