中國大陸今年3月舉行全國政法隊伍教育整頓領導小組會議，組建16個中央督導組分赴全國各地指導地方落實工作。據報，內蒙古自治區呼和浩特市截至上周四（4月29日），已主動交代問題的政法警累計436人，其中60人遭查處。

為符合中央在政法隊伍教育整頓的政策部署，呼和浩特市政法各單位深入開展思想教育和政策宣講，採取談心談話、重點約談方式，進行登記核查、大數據篩查、信訪舉報核查等工作，促使一批有問題的警員交代問題。其中376人主動交代問題，60人被查處。

此外，歷時5個月的全國政法隊伍教育整頓試點工作，於去年12月已結束，全中國共有35個試點單位、1.6萬名警員參加。試點地區處分處理政法警2,247人，佔警員總數的14 ％；立案審查448人；移送司法機關39人。其中1380名警員主動向組織交代違紀違法問題，查糾整改了一批「有案不立、壓案不查、久拖不決」案件，查處違反防止干預司法「三個規定」117人，查處違規經商辦企業、參股借貸警員238人，查糾違規擔任律師、法律顧問16人。

(中時 )