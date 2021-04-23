立法院會今天三讀通過勞工職業災害保險及保護法，行政院長蘇貞昌感謝立法院支持，未來勞工從到職日開始，就立即受到政府的職災保險保障。行政院發言人羅秉成表示，在五一勞動節前夕通過立法，加強保障勞工權益，這是政府以具體的積極行動向全體勞工致敬。

蘇貞昌稍早在臉書表示，感謝立法院支持，行政院提出的「勞工職業災害保險及保護法」草案順利在勞動節前三讀通過。未來勞工從到職日開始，就立即受到政府的職災保險保障。

蘇貞昌說，這次的職災保險專法，還將更多勞工納入保障、也提供方便的管道，讓雇主在便利商店就能加保，同時大幅提高投保薪資上限、提高給付水準、整合預防重建，讓遭遇職災的勞工家庭得到更多幫忙。

羅秉成進一步表示，該法案具三大效益，包括擴大納保範圍、政府保證職災給付；職災給付全面提高；雇主只須付出小額保費，就能讓勞工朋友得到大保障。

此外，加強職業災害預防、保險扶助，以及協助職災勞工重返職場，對勞工生涯規劃完善保護。

(中時 )