日本政府拍板福島核電廠含氚廢水兩年後排入海洋，我駐日代表謝長廷連日在臉書上的相關言論引發爭議；亞太和平研究基金會董事長許信良今受訪表示，謝發言他不好評論；但日本核廢水的問題會引起周邊國家，包括日本漁民、台灣還有韓國，都很難不憂慮、很難不關心，連日本漁民都抗議。

許信良曾擔任新興民族文教基金會董事長，更是前桃園縣長，今天正逢他80歲大壽，新興民族基金會今為許信良慶生，並邀請前後任桃園縣市長包括呂秀蓮及鄭文燦等人出席。

由於謝長廷日前在臉書上，針對日本核廢水排入海洋發表相關言論，引發爭議，但謝長廷今天在臉書再度發文表示，他的確有說台灣的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，「若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任」。

許信郎受訪指出，對於核廢水的問題，日本大概要花大概30年來處理，這不是一、兩年的事，所以這對日本來說，是一個很大、很嚴重的問題，所以就只好說，從日本的處理核廢水，就可以瞭解，為什麼台灣要反核，為什麼要終止核能發電。

他說，就是因為核能一旦出問題，就會像日本這樣，沒完沒了的，很難處理的。

他說，「日本有沒有其他辦法可以處理？其實我們都很懷疑，核廢水在那邊，是會越來越多，日本真的有能力處理嗎？我也不曉得」；日本核能發電的技術，在過去都認為是世界先進的，結果一個海嘯，就不可收拾。所以為什麼要反對核四，2025要非核家園的原因就在這裡。

被問到謝長廷最近的發言，有什麼樣看法？他說，「我不好評論。」而被問到「日本排核廢水」這個問題，他說：「我想，對日本、台灣、韓國及世界都是麻煩的」。

日排核廢水謝長廷瞎扯台惹議 呂秀蓮：他應該多回來了解民意

(中時 )