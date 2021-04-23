陸續染疫的華航機師及家屬，都去過台北清真寺。（中時新聞網製）

本土個案再現！中央流行疫情指揮中心今（23日）宣布，華航一名印尼籍機師在澳洲經採檢出陽性COVID-19反應，疫調發現該機師居住台灣的兒子、同事也相繼確診。指揮官陳時中今公布確診者足跡，3個案曾到清真寺進行宗教活動約一小時，對此，感染科權威黃高彬坦言，有2原因令他擔心。

指揮中心表示，該名澳洲確診的機師約40多歲，20日飛往澳洲後自覺有喉嚨癢症重，經採檢後確診，且機師接觸者2名也於今日確診。分別為機師兒子（案1090）及另一名印尼籍機師同事（案1091）。陳時中指出，機師與兩名確診個案曾在16日中午到台北清真寺約一小時，3人都有配戴口罩；澳洲機師於19日又前往大園清真寺及賣場。

傳出確診後，台北清真寺緊急取消今日活動。陳時中表示，當天活動共400人參與，其中200人在戶外、200人在室內，已要求清真寺1周內避免舉辦活動，靜待疫調結果。發言人莊人祥表示，已知台北清真寺當日活動未採實聯制。不過總幹事王夢龍指出，雖然當天場內活動人數不少，但由於目前正值齋戒月，眾人並無交談，只在空曠地方活動，做完禮拜隨即離開。

根據《ETtoday》報導，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬坦言，目前最令他擔心的確診者足跡就是宗教場所，由於在做禮拜等舉動時，和陌生人間的距離較近，和賣場相比風險更高，要多加留意。

黃高彬說，有些人認為機組員居家檢疫期間只要3天太短，但他指出，重點不在於「原本5天縮短成3天」檢疫天數的多寡，而是「這些機師很難管」。黃高彬坦言，就算疫苗開打，AZ疫苗只有7成保護力，代表施打後仍有可能成為散播者，「打疫苗暫時不能解決一切。」因此，最重要的還是機組人員應確實遵守自主管理規定。

(中時新聞網)