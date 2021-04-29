證實有主管確診！諾富特飯店緊急清空 陳時中親致歉85秒廣播曝光

華航機師染疫風波延燒，提供機組員檢疫之用的諾富特飯店亦有員工確診，412人今被移出。中央流行疫情指揮中心表示，截至目前，207名員工中，還剩下28人在旅館善後，預計傍晚5點就會清空，清空後也會進行環境採樣，幾天後再進行消毒。

指揮官陳時中表示，今早諾富特飯店進行淨空，主要是因為一名員工（案1120）確診，這名員工偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。員工17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診(Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

陳時中表示，諾富特飯店清空的對象有412人，其中包括員工107人、華航機師109人、外籍機師76人、一般房客20人，都已經撤到集中檢疫所。

207名員工中，有178人已經離開，包括今天確診的這位員工，另有3人發燒送醫。陳時中表示，目前現場還有28人在善後，下午5點會完成清空，清空後會進行採檢，等到環境採檢完畢，靜置幾天後會進行消毒。

對於旅館員工的感染源，陳時中表示，這位員工是防護管理人員，房間的清潔確實都在做，基本上個人離開之後就會先消毒，消毒的時候都會戴手套、口罩、面罩和防護衣，消毒後經置半小時，清潔人員在進入，這時候就不需要穿防護衣，之後這名員工就會去檢查有沒有落實。

陳時中表示，萬一環境有問題，接觸風險也高，可能是清潔人員先確診，比較有可能的是因環境的關係傳給清潔人員，清潔人員可能有人染疫，而這名員工則是後來第2波才被感染。

(中時 )