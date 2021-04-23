在電競、網通需求持續增加下，電源供應器業者全漢表示，訂單能見度已經到9月，長短料的確是個問題，目前以取得客戶同意後在現貨市場掃貨因應，由於近來以IC為主的各項原材料漲不停，全韓表示，從去年到到目前為止已向客戶漲價5～10％，並且持續優化產品組合，對今年毛利率與獲利都可望有所助益。

全漢去年第一季受到COVID-19疫情影響而虧損，然而在電競筆電、網通等需求不斷上升下，今年第一季營收39.48億元，年增率高達49.7％，其中1月、3月單月營收維持在15億元以上高峰區，相當於產能全滿，創下歷史次高及第3高單月營收水準。

全漢表示，訂單暢旺目前工廠稼動率幾乎全滿，訂單看到9月都沒問題，IC缺料同樣影響到全漢，有些零組件大缺、有些不太缺的長短料問題還是必須面對，有些IC得再獲得客戶同意後去現貨市場加價購買，才能順利出貨，不過大部分料況還算可以掌握，而為因應零組件成本上漲，去年起已陸續反映成本，到目前為止已經向客戶漲價約5～10％左右。

而也因為缺料、漲價之故，全漢表示，不僅有助於提高毛利率，也利於全漢持續優化產品組合，可望讓今年的獲利有機會逐季成長。

全漢生產的電源供應器主流瓦數為200瓦，去年以網通、工業電腦與雲端設備用電源供應器對營收貢獻度最高，加總約在40～50％之間，對營收第二高的應用則是電競筆電用電源，去年雖然醫療用電源一度因為呼吸器需求大好而出貨量明顯增加，不過這股風潮已經下滑，今年以來電競、網通需求持續暢旺，帶旺業績。

全漢2020年營收為147.96億元，與2019年相比增加不多、僅3.8%，但稅後獲利暴增至6.69億元，年增率高達394％，EPS達3.55元，董事會通過每股配發現金股利3元，為歷來股利新高。

(工商 )