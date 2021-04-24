新北市長侯友宜日前接受媒體專訪時喊話蔡英文總統，應把2050碳中和願景的再生能源配比講清楚，「如果只說『在評估』，會讓企業人心惶惶」；侯友宜今出席活動受訪重申，2050要淨零碳排其實「很困難」，盼蔡政府儘速拿出有效的能源方案，才能與地方合作推動。

侯友宜日前接受專訪指出，蔡英文總統宣示2050碳中和願景，但中央應把能源政策的法令、配套、執行方式都講清楚，尤其2030年和2050年減碳目標所搭配的再生能源比，包含風電、光電、地熱等再生能源要做多少，也要講得更清楚，否則企業人心惶惶，最壞恐通通出走。

侯友宜今受訪重申，全球都在聯合起來面對氣候變遷，前2天美國拜登政府也說了，2030碳排放量要減少50％，反觀目前蔡政府目標定在2030減少30％碳排放量，與民主國家和美國仍有一段落差，這部分中央要更努力。

侯友宜也說，尤其中央訂定2050年要達到淨零碳排，但目前再生能源到了2050年只有達到20％，在這樣的能源比例下，其實2050年要達到淨零碳排「很困難」；他呼籲蔡政府現階段要看到問題、解決問題，拿出更有效益的方案與地方合作。

至於是否擔心中央能源政策沒調好，恐讓電價上漲？侯友宜說，產業轉型將是一個全新挑戰，政府絕對要比民間先行，中央應在轉型期間儘早訂定氣候變遷法，因應碳交易、碳增稅、碳權等層面的改變，讓民間在產業轉型的同時，有一段可以循序漸進的時間，否則產業應付不及，可能會被全世界邊緣化甚至淘汰。

媒體追問，若中央政府的能源政策迷失方向，侯友宜是否會出面「掌舵」？侯友宜說，現在的能源政策還是以中央的指示為大方向，呼籲中央儘速適度調整，想辦法提升再生能源的比例，別讓台灣落後國際。

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(中時 )