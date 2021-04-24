許多同學被淋成落湯雞。（許哲瑗攝）

新北市穀保家商今舉辦60週年校慶，安排市長侯友宜到場致詞，不料活動開始前現場突降大雨，校長和主持人不但未讓操場上的學生躲雨，還用麥克風喊「天降甘霖，遇雨則發」、「這場雨是給我們的考驗」、「同學可以去買彩券」，最後同學全被淋成落湯雞，老師與官員則在帳篷下躲好躲滿，直到侯友宜和教育局長張明文見狀，才提醒同學儘速進教室躲雨，成為活動意外插曲。

新北市穀保家商成立全國首座「烘焙伴手禮研發中心」，今適逢建校60週年校慶同步舉辦揭牌儀式，侯友宜到場獻上祝福，與三重區區長陳奇正、瑞芳區區長施玉祥、提供研發原物料的多結果子總經理江志忠、源倉倉儲公司廠長鄭其源等人共同揭牌。

不過侯友宜到場致詞前，天空突然降下大雨，由於雨勢不小，集結於操場等待市長到來的學生，紛紛以手掩頭或脫下外套遮雨，還有學生快步步入走廊躲雨，不過校長反要大家「稍安勿躁、不要移動」，主持人甚至拿著麥克風高喊，「天降甘霖，遇雨則發」、「這場雨是給我們的考驗」、「同學可以去買彩券」，最後台下學生全被淋成落湯雞，老師與官員則在帳篷內躲好躲滿，形成對比。

直到教育局長張明文見狀，趕緊提醒學生進教室和走廊躲雨，侯友宜也等到雨停才開始致詞，讓學生免受淋雨之苦；侯友宜事後受訪表示，辦活動最重要的是同學們的安全跟健康，一個開心的60週年的校慶，大家更期待的是學校能夠永續發展，當然也要讓同學健康成長，所以碰上大雨、或是碰上太陽太大、天氣太酷熱，就該讓孩子遮陰避雨，典禮才能持續。

侯友宜等到雨停才開始致詞。（許哲瑗攝）

侯友宜也說，今天在穀保家商60週年校慶，突然下起一陣久沒有來的甘雨，久旱逢甘霖，這真的很棒，也相信這個穀保家商的未來會更棒。

校長嚴英哲介紹，「烘焙伴手禮研發中心」以培育技職人才為目的，結合新北市各行政區農特產品、在地特色，設計具有特色的伴手禮。今也展示出該研發中心及學生共同以瑞芳煤礦的「煤」和金瓜石的「金」為發想，設計出專屬於瑞芳的特色烘焙伴手禮「礦金餅」，該產品已與瑞芳區簽定合作意向書，後續將交由瑞芳區公所提供給在地烘焙業共同推廣，未來將研發更多具有新北特色的伴手禮。

(中時 )