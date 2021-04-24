華航40多歲機師在澳洲確診新冠肺炎後，小孩、同事也接續確診，導致台灣睽違2個多月再現本土案例，指揮中心昨表示不排除是由同事（案1091）傳染2人。由於案1091檢疫期滿隔日，便與2人前往400人宗教活動，發言人莊人祥表示，會請民航局和航空公司針對是否違規進行了解，至於是否修正檢疫規範，會視擴大採檢結果來決定。

案1091於4月10日自美國返台，當時機組員需進行5天檢疫外加9天加強版自主健康管理。依據加強版自主健康管理固定，民眾禁止出入人潮擁擠場所，然而案1091卻在檢疫期滿採檢陰性後，便與機師、機師小孩前往台北清真寺，與400人共同活動。

對於案1091的行為是否違規？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案1091返台前仍是舊制，因此適用5天檢疫、9天加強版自主健康管理的規定，會再請民航局和公司再針對他是否違規進行了解。

至於機組員的檢疫規範有無改進空間？莊人祥說，目前還不清楚哪個環節出問題，會針對華航機師1272人進行集體採檢，希望先把感染的人數確認出來，做後續的分析，再針對這個問題做檢討。

(中時 )