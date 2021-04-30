華航機師、諾富特員工接二連三爆出確診，加上大批機組人員從諾富特搬去集中檢疫所的，造成華航人力嚴重不足、班表大亂，甚至取消北美12航班，有機師透露，目前所有休假機師都會被請求支援，堪稱航空界版的全聯──「請支援飛行」。此外，還有一份航空界間流傳的「你是第幾慘？」文章，也讓外人看了心酸。

諾富特因員工確診，導致申請住在諾富特的華航機組員一夕間強制移往集中檢疫所，有機師寫下文章抒發，列出各種被拉長檢疫期間的各種慘狀，並稱外人看起來可能覺得好笑，但內行人看了會心酸淚兩行。

該機師列出有同事因為公司新規定而申請入住諾富特，沒想到才剛入住就立刻被「世紀大遷徙」到集中檢疫所，瞬間拉長檢疫期變成14天，此屬第一慘。第二慘為曾接觸確診機師的同仁，已檢疫10天，未料4月29日諾富特大遷徙再送14天，一共24天。

更莫名的是，該機師文章指出，還有一名地勤同仁只是到諾富特大廳休息，才剛坐下就衝進一堆人說「通通不準動」，直接被帶走檢疫14天。至於慘到極限的則是一名機師已檢疫3天，又因接觸過確診機師再加14天，眼看期滿就要自由了，沒想到又跟著大遷徙前往集中檢疫所，隔離時間瞬間飆升到31天，讓人欲哭無淚。

有未申請住宿諾富特的華航機師指出，由於目前正逢接種疫苗期間，需要休息2天，加上諾富特大遷徙讓人力嚴重不足，公司內部到處抓飛，本來休假的都被請求支援。該機師開玩笑說，人家全聯福利中心是請支援收銀，他們則是航空版的請支援飛行。

(中時 )