本月新北市一家肉牛場發生台灣本島首例牛結節疹疫情，全台養牛場拉警報，雲林縣動植物防疫所22日連夜派員北上至家畜衛生試驗所領取疫苗，期於3日內達成免疫覆蓋率90％。

新北市林口區感染牛結節疹的8頭病牛已遭撲殺，周邊3公里內的另一養牛場97頭牛目前被移動管制，周邊10公里內及新北市全市所有養牛場12場共1772牛，已全面執行臨床檢查。

雲林縣轄養牛場共93場飼養約2萬2000頭牛隻，其中乳牛約1萬6000頭，乳牛飼養規模全國第四，是國內重要的牛乳產地之一，本島首例牛結節疹疫情爆發後，雲林縣防疫立刻把即時疫情訊息通知轄內養牛戶及特約獸醫師，迅速備戰。

新北市本月發生台灣本島首例牛結節疹疫情，全雲林縣獸醫為牛施打牛結節疹疫苗。（雲林縣動植物防疫所提供）

雲林縣動植物防疫所表示，已派員至轄內養牛場作疫情調查、輔導吊掛捕蚊燈、黏蟲板、消毒養牛場周邊環境，目前雲林縣所有牛場都無異狀。

防疫所說，本月15日疫情在新北市發生後，農委會緊急自國外採購牛結節疹疫苗，22日晚間送抵台灣，該所連夜派人到家畜衛生試驗所等候領取，23日順利帶回雲林縣就馬不停蹄展開疫苗施打，希望3日內打完9成的牛隻。

(中時 )