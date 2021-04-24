夏候鳥小燕鷗每年在台東出海口沙礫地上繁殖，環團呼籲一起守護鳥兒的育嬰地。（莊哲權攝）

夏候鳥小燕鷗每年在台東出海口沙礫地上繁殖，環團呼籲一起守護鳥兒的育嬰地。（莊哲權攝）

夏候鳥小燕鷗每年在台東出海口沙礫地上繁殖，環團呼籲一起守護鳥兒的育嬰地。（莊哲權攝）

「守護鳥兒的育嬰地！」「一起來護蛋、護雛、護鳥！」「不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞、不捕捉。」荒野保護協會台東分會和台東縣野鳥學會共約20 餘人喊著口號，今天在知本溪口北岸沙灘豎立宣傳海報，向往來沙灘民眾宣導「遵循規畫人車道」，避免在鳥類繁殖季期間，驚擾威脅剛產下鳥蛋和剛孵化的雛鳥。

台東縣野鳥學會理事長吳志昇表示，每年夏天月會有小燕鷗、南亞夜鷹和小雲雀等6種以上的候鳥及留鳥，會在台東砂礫灘和濱海植被區進行繁殖，而知本溪口南北兩岸更是牠們傳宗接代的熱區。

其中，列為二級保育的小燕鷗遠從南半球飛越3000多公里，到台東沙灘來繁下一代，這裡就是他們的故鄉，雛鳥從一生下來就會走路，牠們必須在2、3個月內迅速長大，並且要強壯到擁有可以飛回到南半球的體力。

但是牠們從孵蛋到育雛都暴露在沙地上，要面臨蛇、猛禽、野狗和野貓等天敵威脅，更有颱風、海水倒灌、烈日的考驗 ，加上不少四輪傳動車輛在沙灘上橫衝直撞，造成更多人為干擾，過程中危機重重。

為了避免「蛋蛋的哀愁」，環團發表「不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞、不捕捉」的護雛宣言，並立起宣導指示牌，呼籲車輛放慢速度，遵循規畫車道，以免輾壓巢蛋與雛鳥，大家一起守護牠們平安長大。

(中時 )