2021年基本工資從2萬3800元漲至2萬4000元，健保費隨之調漲，里鄰長全民健保機關負擔額由2019元調整為2293元，台中市各區公所機關負擔額不足支應1045餘萬元，市長盧秀燕為避免排擠各區公所年度執行業務推動，並兼顧里鄰長全民健保權益，綜合考量核撥二備金支應，照顧里鄰長健保權益不受影響。

民政局長吳世瑋說，台中市總人口數突破282萬大關，為全台第二大都市，里鄰長長期服務地方里民，協助市府推行政令，不論工作多寡，對於市民之服務皆無區別對待，促進地方發展功不可沒。而里鄰長平時執行勤務時，市府除協助投保團體平安保險外，對於無職業（無固定雇主或工會者）的里鄰長，並由公所投保參加全民健康保險。

由於今年度配合基本工資調整，里鄰長全民健保依規定以投保等級第12級投保，投保金額從3萬8200元調整為4萬100元，導致各區公所機關負擔額不足支應1045餘萬元，增加經費如由各區公所於年度預算自行吸收，勢必排擠轄內推動重大建設及各項業務的經費分配。

民政局評估，專案統籌簽請盧秀燕核撥二備金支應，維護里鄰長為民服務工作基本保障權益不減。

吳世瑋指出，台中市現有625名里長、1萬2524名鄰長，其中無職業，由區公所辦理全民健保投保者約有3700多人，市府盡全力保障里鄰長權益，感謝里鄰長在地方上的辛勞付出，讓他們在服務里民時，無後顧之憂，期盼作為與民眾溝通橋梁的里鄰長，與市府攜手協力推動更多政策，打造台中成為幸福宜居城市。

(中時 )