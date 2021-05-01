台中律師公會舉行理事長交接典禮，前任理事長楊銷樺將印信交給新任理事長盧永盛。市長盧秀燕出席見證會務傳承，她表示，感謝台中律師公會長期以來對市府各項業務的支援與協助，期望在新任理事長盧永盛的帶領下持續合作，提供優質的法律服務。

盧秀燕表示，她十分重視律師公會，擔任市長以來歷經3位理事長，每位理事長交接典禮均親自參加；律師公會是市府的好夥伴，與市府合作提供法律諮詢服務，去年受理2萬3783件民眾現場法律諮詢，市府夜間電話法律諮詢服務也受理1802件，諮詢人數踴躍，感謝律師公會及會員們協助。

楊銷樺指出，去年5月1日上任後至今，經歷新冠肺炎、《律師法》修法等，許多會務還需繼續推行，希望新任理事長持續推進；新任理事長盧永盛也說，努力提供民眾法律服務，持續與市府合作。

法制局感謝律師公會及會員們協助市府於台灣大道、陽明市政大樓及各區公所等處幫助有法律問題的民眾。

為提升法律諮詢服務品質，今年市府法律諮詢處導入電子化系統，將現行紙本諮詢作業全面改為無紙化，力行節能減碳，期望未來持續與公會緊密合作，透過公私協力，為台中市民創造友善的司法環境。

(中時 )