台南市政府環保局將從今年10月1日起禁用不透明垃圾袋，藉此落實垃圾分類資源回收，以達到垃圾減量的目的。圖為不可使用的垃圾袋。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市現有的2座垃圾焚化爐，無法完全消化每天生產的垃圾，市府環保局為強力執行垃圾減量，計畫從今年10月1日起禁用不透明垃圾袋，藉此落實垃圾分類資源回收，以達減量目的。但此案公告、宣導後，不僅民眾有疑慮，4日也引發不分黨派民代的關切，擔心宣導、配套不足加上人員執行不當，容易引發爭議。

市府環保局長謝世傑指出，目前台南市每天生產約1800萬噸垃圾，但永康焚化爐每天僅能燒700噸垃圾，加上城西焚化爐每天可燒500多噸，仍無法完全消化全市垃圾，需要仰賴其他縣市焚化爐協助處理，因此推動垃圾減量相當重要。

問題是，環保局2020年稽查發現，市民使用不透明垃圾袋裡面夾雜回收物的垃圾包高達30％，但使用透明垃圾袋的不合格率僅4％，因此於今年3月30日公告將禁用無法辨識內容物的不透明垃圾。

謝世傑說，原本預定7月1日起實施，但為廣納市民的意見，將實施日期延長到10月1日，10月1日至12月31日為稽查勸導期，從2022年1月1日起，一旦違規，清潔隊將拒收，若仍執意丟入垃圾袋將告發處分，依廢清法可罰1200到6000元。

不過，環保局日前舉辦里長聯誼會政策說明會時，不少里長都認為，市民對塑膠袋「可辨識內容物」或「不可辨識內容物」的區別可能會有疑異；也有里長建議，應從賣場、通路著手，請廠商廣為舖貨，讓民眾容易購得可辨識內容物的大型厚塑膠袋，或是減少無法辨識內容物的塑膠袋；更有里長提醒，應盡快印發宣傳單給里長，好分送到家戶，同時也要製作錄音檔，透過垃圾車播放，民眾倒垃圾時就能接收到新政策、新訊息。

市議會4日進行環保局工作報告時，民進黨議員陳秋萍指出，10月起不可裝一般垃圾的袋子，包括水泥袋、肥料袋、飼料袋、米袋、麵粉袋，以及超商、超市的白色厚購物用塑膠袋等，連超商、超市的購物袋也不能使用，應請超商、超市業者使用符合規定的袋子，而不是對市民開罰。

民進黨議員陳怡珍說，民眾花錢買超商的提袋，結果因為不夠透明無法裝一般垃圾，市府必須加強宣導，畢竟市府的目標應該不是要罰錢，而是垃圾減量。

國民黨議員李鎮國認為，從推動不透明垃圾袋政策，看到謝局長的魄力，也知道他有很大的壓力。

國民黨議員曾培雅支持垃圾減量，但她表示，環保人員非常辛苦，也很敬佩他們；但可回收不可回收其實還是有些爭議，如果未來使用透明塑膠袋恐怕爭議會更多。

(中時 )