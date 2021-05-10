減少一次性塑膠杯和餐具逐漸成為各國共識，環保署也在去年起擴大限塑場域，除了餐飲業者不再提供一次性餐具與吸管外，也透過獎勵消費者使用環保杯，藉此以價制量；綠色和平表示，去年一次性飲料杯用量更近達20億個，整體塑膠用量不減反增，建議環保署下半年即將修訂的「一次用外帶飲料杯源頭減量及回收獎勵金實施方式」(以下簡稱一次性飲料杯減量辦法)應增訂更多強制減量辦法，加快禁塑腳步。

綠色和平表示，過去10年以來，台灣在一次性飲料杯的管制上僅有獎勵民眾自備環保杯一途，由於誘因不足也非強制減量，使得去年飲料杯使用量和十年前相比增加了5億個，今年環保署預計於下半年修訂「一次性飲料杯減量辦法」，應採取更多元、具強制性的減量辦法，如一次性飲料杯收費，才會有立竿見影的效果。

綠色和平專案主任唐安指出，國際間已經有為解決一次性飲料杯使用泛濫問題採取的強制減量措施，以韓國為例，2018年韓國政府與咖啡店、速食店等大型企業協議減量，曾減下14.4％的使用量；另外，法國將於今年7月起禁用一次性塑膠杯、泰國也預計在2022年全面淘汰一次性塑膠杯。

唐安強調，台灣現行飲料杯減量辦法和禁用時程已經落後國際趨勢，再加上飲料杯持續增加中，建議環保署須立即採取強制減量辦法，從使用量最高的熱點著手，如飲料店，再逐步擴大禁用範圍。

「國際上施行一次性飲料杯減量辦法雖較台灣晚，但勝在措施多，且不同減量措施有助於循序改變消費者習慣，同時帶動大型企業發展更多淘汰一次性塑膠的創新模式。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，今年將盡快檢討「一次性飲料杯減量辦法」，除了檢討自備杯優惠折扣外，離島除了小琉球已有循環杯「琉行杯」外，金門、澎湖的循環杯未來也將推動。

縣市部分，台南市延續去年試推的環保外送，新北市也有幾家特定飲料店做租借飲料杯的推廣，台北市正在規劃中。至於修訂辦法的預期減塑成效如何，目前正在做相關統計。

(中時 )