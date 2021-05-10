新北市鶯歌區鶯桃路一間公寓隱身職業賭場，警方近日攻堅，發現裡面不但有改造槍枝，還有大量海洛因、安非他命、大麻毒品。（三峽分局提供）

新北市鶯歌區鶯桃路一間公寓隱身職業賭場，警方近日接獲線報攻堅，向法院申請搜索票獲准，破門發現賭場內藏有改造手槍2支、子彈35顆、空氣槍2支外，還有大量的海洛因、安非他命、大麻等毒品，警方也將13位相關人士移送新北地檢署偵辦。

三峽警分局鳳鳴派出所表示，4月間接獲情資指該公寓有經營賭場、持有毒品的情況，經員警布線探訪，發現45歲陳男涉有重嫌，申請搜票獲准後，本月9日開始埋伏監控，今日凌晨破門攻堅，當場查獲賭資13萬2100元、抽頭金1900元，現場賭具、監視器、點鈔機也遭查扣。

另外，現場也有改造槍枝數把、大量毒品，警方表示，這次搜索共搜出海洛因19包、安非他命13包、大麻1包、毒品殘渣袋6包、針筒8支、安非他命吸食器3組，不過涉案人皆稱不知道毒品來源，也辯稱槍枝是朋友寄放。

三峽分局偵查隊長蔡調坤表示，清查涉案人身份發現42歲的吳男、35歲的林女分別是桃園地檢、新北地院發布的毒品通緝犯，訊後13位涉案人被依賭博、毒品通緝、槍砲等罪嫌移送新北地檢署偵辦，將徹底清查毒品、槍枝來源。

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(中時 )